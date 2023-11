Dos activistes climàtics ataquen a Londres la 'Venus del espejo' de Velázquez

Segons han afirmat fonts del museu londinenc, els dos individus han utilitzat «el que semblen dos martells de rescat d'emergència»

"Eco-activists" tried to damage Diego Velázquez's painting "Rokeby Venus" at London's National Gallery in London. pic.twitter.com/zx84meCANw — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2023

Dos activistes climàtics han atacat a martellades el quadre 'La Venus del espejo' de Diego de Velázquez. L'obra, valorada en 83 milions d'euros, es trobava a la sala número 30 de la National Gallery de Londres, quan a les 11 hores d'aquest dilluns ha estat atacada. Els homes pertanyen al grup Just Stop Oil, qui s'ha anunciat l'atac a la xarxa social X amb el missatge «pintura destrossada». Segons han afirmat fonts del museu londinenc, els dos individus han utilitzat «el que semblen dos martells de rescat d'emergència».Després de colpejar l'obra, la sala va ser desallotjada i tots dos activistes detinguts per les autoritats, segons assegura el propi museu en el seu compte de la xarxa social X. Després de l'agressió, el quadre ha estat retirat de la zona d'exposicions perquè pugui ser examinat pels conservadors del centre. Aquesta obra va ser exhibida per última vegada en el Museo del Prado l'any 1990, encara que anteriorment va estar entre 1688 i 1802 a la Casa d'Alba. Allà va arribar després del matrimoni del Duc d'Alba amb Cristina d'Haro i Guzmán, filla del Marquès del Carpio, de qui va heretar el quadre.L'any 1808 l'obra va ser adquirida per G.A.Wallis per a W. Buchanan, de Londres, que ho va tenir fins el 1813. Posteriorment va passar a les mans de George Yates, qui poc després ho va vendre a J.B.S. Morrit (Yorkshire) per 500 lliures. L'any 1905 va ser venut a la casa Agnew and Son, de Londres i el 1906 ho va adquirir la National Gallery per 45.000 lliures. L'any 1914, el llenç va ser acoltellat per una sufragista anglesa que li va donar set punyalades, motiu pel qual en l'actualitat s'exhibeix protegit per un mirall.