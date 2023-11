Detingut a Fraga un lladre que va perdre el mòbil en un dels cotxes en què va robar

L'acusat, hauria comès almenys sis robatoris amb força en diversos cotxes estacionats a la població altaragonesa

Actualitzada 06/11/2023 a les 17:07

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a Fraga (Osca) un home que va perdre el telèfon mòbil a l'interior d'un dels sis vehicles en què va entrar a robar, cosa que en va facilitar la identificació i la localització posterior.Segons informa l'institut armat, la investigació es va iniciar el 4 de setembre passat arrel de la interposició de denúncies per robatoris a l'interior de dos vehicles estacionats a la població, en un dels quals el propietari va trobar un mòbil que no era de la seva propietat.Els agents responsables de la investigació, després d'una inspecció ocular dels dos vehicles afectats, van comprovar que el procediment emprat coincidia amb l'utilitzat al llarg de l'estiu per a altres robatoris amb força duts a terme en quatre vehicles estacionats a la mateixa població altaragonesa.Les gestions dutes a terme per identificar el propietari del telèfon mòbil van culminar el 30 d'octubre passat amb la localització d'una dona com a titular del dispositiu i del seu fill, un home de 33 anys que va reconèixer davant els investigadors que l'aparell era seu a malgrat estar a nom de la seva progenitora.El sospitós, veí de Fraga, va ser detingut per sis delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles d'objectes que no van poder ser recuperats i de causar-hi danys per un valor aproximat de 4.000 euros.Després de prestar declaració al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Fraga, el detingut, amb antecedents policials per fets similars, va ser posat en llibertat provisional amb càrrecs per delictes de robatori i de danys.