Destitueixen al director d'un museu hongarès perquè menors van veure contingut LGTBI en unes fotos

Una polèmica llei d'Hongria prohibeix a menors veure contingut LGBT i equipara l'homosexualitat amb la pedofília

Actualitzada 06/11/2023 a les 16:58

El Govern ultranacionalista d'Hongria ha destituït avui el director del Museu Nacional de Budapest per permetre l'entrada de menors a la mostra del prestigiós World Press Photo, que ha exhibit imatges sobre la comunitat LGTBI de les Filipines.«El director (László L.Simon), en incomplir les obligacions legals quan se les han requerit, ha incorregut en una conducta que ha fet impossible la seva continuïtat al càrrec», ha justificat el ministre de Cultura, János Csák, segons recull el mitjà digital Hvg.A finals d'octubre el partit d'extrema dreta «La nostra Pàtria» va denunciar que la selecció que va fer el World Press Photo de les millors instantànies de la premsa internacional incloïa imatges no aptes per a menors, en aplicació de l'anomenada llei «de defensa de menors» , que prohibeix a menors veure contingut LGTBI.La Comissió Europea va obrir l'any passat un expedient sobre aquesta llei perquè va entendre que vulnera drets fonamentals i valors de la UE.Nombroses organitzacions de drets humans consideren homòfoba aquesta normativa, inspirada en una russa similar, ja que equipara l'homosexualitat amb la pedofília i prohibeix parlar de l'homosexualitat i del canvi de sexe a menors d'edat.A l'exposició del World Press Photo, que en anys anteriors va atraure centenars de milers de visitants, va incloure un conjunt de cinc fotos de la fotoperiodista filipina Hannah Reyes Morales que documenten la vida en una comunitat LGBTI de gent gran.Després de la denúncia de l'extrema dreta, el ministre va ordenar al director del museu que prohibeixi l'entrada de menors a la mostra, cosa que es va negar a aplicar al·legant que el museu no tenia competències per controlar l'edat dels visitants.«Prenc nota de la decisió, però no la puc acceptar. El museu no ha violat deliberadament cap llei en exposar les imatges a l'exposició World Press Photo», ha assegurat avui, després de ser acomiadat L.Simon que entre el 2012 i el 2013 va ser secretari d'Estat del Govern de Viktor Orbán i és membre del partit governamental, el Fidesz.La setmana passada la Federació Hongaresa de Periodistes va criticar «la maquinària governamental de prohibició i censura»