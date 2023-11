Barcelona: Mor un taxista hospitalitzat després de ser agredit per un motorista

El jutge va deixar el presumpte autor en llibertat abans que la víctima morís

Actualitzada 06/11/2023 a les 15:34

Élite Taxi ha anunciat la mort d'un taxista que va ser agredit per un motorista a Barcelona. Segons l'associació, es tracta de Carlos Ríos, que és soci de l'entitat i que, segons han explicat, va ingressar a l'hospital fa dues nits després de l'agressió d'un motorista amb qui havia tingut una discussió de trànsit a la travessera de les Corts.Élite Taxi ha denunciat els fets i ha confiat que al presumpte agressor li caigui «tot el pes de la llei» i entri a presó. Per això mobilitzarà el seu gabinet jurídic «perquè la pena contra aquest assassí sigui la més alta possible», han assegurat en un comunicat.Fonts policials han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el suposat agressor va ser detingut dijous per un delicte de lesions i que el jutge el va deixar en llibertat dissabte. La víctima va ser traslladada a l'hospital en estat crític i finalment va morir ahir diumenge, fet del qual els Mossos d'Esquadra n'han informat el jutjat.