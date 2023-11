Aquest és l'aliment que millora la salut de la teva flora intestinal

Aquest aliment té un gran nombre de beneficis per a diverses àrees de la salut, incloent-hi l'estat de la flora intestinal

Actualitzada 06/11/2023 a les 17:07

Microbioma i fruites

Com es processen les fruites i verdures

L'interès per una dieta saludable que s'ha disparat en països com Espanya en els últims anys passa necessàriament per la cura de la flora intestinal, un conjunt de microorganismes que habita a l'interior dels nostres intestins i dels quals tenim cada vegada més evidències que tenen una influència decisiva en molts aspectes del nostre benestar. No obstant això, moltes vegades no està clar què és el que hem de menjar per a assegurar que la microbiota es mantingui saludable i diversa.Ara, un nou estudi publicat en el mitjà científic Gut Microbes ha trobat que és tan senzill com incrementar la nostra ingesta de verdures i fruites. Tal com apunten els autors, adscrits a la Universitat Graz de Tecnologia (Àustria), aquesta conclusió és el resultat de creuar les dades d'un catàleg de dades de microbioma de verdures i fruites amb les bases de dades de dos estudis sobre la flora intestinal: l'estudi TEDDY i l'American Gut Project. D'aquesta manera, van poder dilucidar quines eren les espècies de microorganismes en el microbioma humà que es relacionaven amb el consum de diferents fruites i verdures.Un aspecte interessant, diuen, és que la presència d'aquests microorganismes beneficiosos en les fruites i verdures es relaciona amb el mode en el qual es conreen, es processen i s'empaqueten industrialment aquests productes, amb el que futures troballes en aquest àrea poden resultar fonamentals per a decidir la manera en la qual es duen a terme aquests processos.Per exemple, alguns dels signants d'aquest treball ja estan posant en marxa un nou estudi en el qual participants de tres continents diferents mengen els mateixos aliments per un cert període de temps, la qual cosa els permetria analitzar de quina manera els mètodes emprats en cada àrea del món afecten el microbioma. Sigui com sigui, cada vegada són més les evidències que donen fe de la importància d'incorporar de manera prominent les fruites i verdures en la nostra dieta per a mantenir una bona salut.