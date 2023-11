Apunyalen un home en l'assalt a una casa de Pineda de Mar on hi havia un cultiu de marihuana

Els lladres s'enduen les plantes i la víctima és arrestada per un delicte de tràfic de drogues

Actualitzada 06/11/2023 a les 12:49

Aquesta matinada un home de 26 anys ha resultat ferit en l'assalt a una casa de Pineda de Mar on hi havia una plantació de marihuana. Segons ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar l'ACN, els lladres l'han atacat amb un matxet i han robat les plantes.Els fets han passat al voltant de les 3.30 h. La víctima, ferida molt greu, ha estat traslladada a un centre hospitalari, on l'home ha quedat detingut pels Mossos d'Esquadra per un delicte contra la salut pública relacionat amb el tràfic de drogues, com a presumpte responsable de la plantació. La policia busca ara els assaltants.