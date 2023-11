Un estudi vincula per primera vegada el consum freqüent de sal amb diabetis tipus 2

Tot i que els que pateixen la malaltia han d'evitar el sucre, uns experts també assenyalen la sal

Actualitzada 05/11/2023 a les 17:10

És possible que els qui corren risc de patir diabetis tipus 2 ja sàpiguen que han d'evitar el sucre, però una nova recerca suggereix també evitar la sal a l'hora d'assaonar els plats. La ingesta de sodi és essencial per a la salut humana ja que compleix diverses funcions fisiològiques, inclòs el manteniment de l'equilibri de líquids, l'homeòstasi cel·lular i l'absorció de nutrients.Evidència procedent d'estudis observacionals mostra que, en estudis en animals i assajos clínics, està demostrat que el consum elevat de sodi és un factor de risc dietètic important per a la hipertensió, però res se sabia fins ara de la diabetis. Però la veritat és que la diabetis tipus 2 i la hipertensió sovint coexisteixen i comparteixen molts factors de risc comuns, com l'obesitat, l'activitat física insuficient i una dieta poc saludable.Un nou estudi de la Universitat de Tulane a Nova Orleans (els EUA), publicat al Mayo Clinic Proceedings va trobar que agregar sal sovint als aliments s'associava amb un major risc de desenvolupar diabetis tipus 2. L'estudi va enquestar a més de 400.000 adults registrats en el Biobanc del Regne Unit sobre el seu consum de sal.Durant una mitjana de 11,8 anys de seguiment, es van desenvolupar més de 13.000 casos de diabetis tipus 2 entre els participants. En comparació amb aquells que «mai» o «rares vegades» consumien sal, els participants que «a vegades», «normalment» o «sempre» afegien sal tenien respectivament un 13%, 20% i 39% més de risc de desenvolupar diabetis tipus 2.«Ja sabem que limitar la sal pot reduir el risc de malalties cardiovasculars i hipertensió, però aquest estudi mostra per primera vegada que llevar el saler de la taula també pot ajudar a prevenir la diabetis tipus 2», va dir l'autor principal, el doctor Dl. Qi, president Distinguido de HCA Regents i professor de la Facultat de Salut Pública i Medicina Tropical de la Universitat de Tulane.Es necessita més recerca per a determinar per què el consum elevat de sal podria estar relacionat amb un major risc de diabetis tipus 2. No obstant això, Qi creu que la sal anima a les persones a menjar porcions més grans, la qual cosa augmenta les possibilitats de desenvolupar factors de risc com l'obesitat i la inflamació. L'estudi va trobar una associació entre el consum freqüent de sal i un major IMC i relació cintura-maluc.El següent pas és realitzar un assaig clínic que controli la quantitat de sal que consumeixen els participants i observi els efectes. Així i tot, Qi recorda que mai és massa aviat per a començar a buscar formes baixes en sodi de condimentar els seus menjars favorits. «No és un canvi difícil de realitzar, però podria tenir un impacte tremend en la salut», conclou.