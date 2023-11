La NASA llança una app mòbil que permet localitzar l'Estació Espacial Internacional

L'objectiu de facilitar al públic l'observació de l'estació, alhora que amplia l'accés a notícies i recursos sobre aquest laboratori

Actualitzada 05/11/2023 a les 17:33

25 anys de les operacions de l'Estació

La NASA ha creat «Spot the Station», una aplicació mòbil que permet localitzar l'Estació Espacial Internacional (EEI) des de la Terra amb l'objectiu de facilitar al públic la seva observació, alhora que amplia l'accés a notícies i recursos sobre aquest laboratori.«El laboratori orbital, que continua proporcionant tants beneficis únics i tangibles per a la humanitat, no està realment tan lluny del nostre abast», va afirmar la directora de l'EEI, Robyn Gatens, en la seu de l'agència espacial estatunidenca (NASA) a Washington.L'aplicació -ja disponible per a iOS i Android- ofereix una interfície de realitat augmentada que permet al públic localitzar l'estació -que sura en l'espai a 400 quilòmetres per sobre de la Terra- i compartir imatges i vídeos dels seus albiraments en temps real.A més, els navegants poden registrar-se en una nova web creada també per a tal fi i anomenada igualment «Spot the Station» per a rebre notificacions mòbils de les pròximes oportunitats d'observació des de la seva ubicació, ja que, per a veure l'estació espacial el lloc ha d'estar fosc i l'estació ha de passar per damunt, especifica la NASA en un comunicat.«Spot the Station», desenvolupada pel Programa de l'Estació Espacial Internacional de la Direcció de Missions d'Operacions Espacials de la NASA i el Centre d'Excel·lència per a la Innovació Col·laborativa, accepta comentaris dels usuaris per a continuar «actualitzant i millorant l'aplicació mòbil».El llançament d'aquesta aplicació s'ha produït just abans del 25 aniversari de les operacions de l'Estació Espacial Internacional, iniciades amb la unió dels mòduls Zarya i Unity el 6 de desembre de 1998.Actualment, segons destaca la NASA, aquesta estació és «el principal laboratori del món per a la recerca d'avantguarda i el desenvolupament de tecnologia que doni suport a l'exploració humana i robòtica de destins més enllà de l'òrbita terrestre baixa, incloent-hi la Lluna i Mart».