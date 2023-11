La característica comuna que prediu el risc de demència en els ancians segons la ciència

Molts dels factors de risc de la demència ho són també d'una altra mena de condicions, amb el que algunes malalties poden servir de predictores

Actualitzada 05/11/2023 a les 17:14

Quins són els factors de risc?

Les demències són un grup de patologies neurodegeneratives fortament associades a l'envelliment que afecten fins a un milió de persones a Espanya, i s'espera que la xifra es multipliqui en les pròximes dècades a mesura que la població envelleix. Encara que es tracta de patologies molt complexes i fins al moment no disposem d'una cura, la detecció precoç pot ajudar a abordar la condició de manera precoç i alentir la seva progressió.En aquest sentit, es fa fonamental donar amb eines que permetin distingir als pacients amb major risc de sofrir aquestes malalties. Amb aquest objectiu, recentment un grup d'investigadors de la Universitat de Radboud (Països Baixos) i de Kaiser Permanent Washington (els Estats Units) han volgut determinar si la variabilitat en la pressió sanguínia en la mitjana edat i en les persones majors es pot relacionar amb un risc incrementat de demència més endavant en la vida.Tal com publiquen en el portal especialitzat JAMA Neurology, per a aconseguir tal cosa van analitzar una mostra de 820 participants d'entre 65 i 90 anys, realitzant-los un reconeixement mèdic que incloïa un cribratge del rendiment cognitiu al principi de l'estudi i cada dos anys a partir d'aquí.El que van trobar és que, mentre que la variabilitat en la tensió no predeia una major possibilitat de desenvolupar demència quan es registrava en persones que estaven entre els 60 i els 90 anys, a partir d'aquest punt sí que era un predictor potent.Concretament, els ancians majors de 90 anys amb aquest tret (una tensió sanguínia altament variable) van mostrar fins a un 35% més de probabilitats de desenvolupar demència.Cal subratllar que un cert nivell de fluctuació en la pressió sanguínia és comuna. En totes les persones, es produeixen variacions al llarg del dia, que fins i tot poden donar-se en intervals tan curts com 10 minuts.No obstant això, a vegades aquestes variacions excedeixen el normal. Alguns dels factors de risc perquè això succeeixi inclouen l'edat elevada, el gènere femení, el pes corporal, el consum de tabac o alcohol, l'estrès psicològic, la vasoreactividad (per exemple, davant el fred) o uns certs danys orgànics com la hipertròfia ventricular esquerra, la malaltia renal crònica, la malaltia vascular perifèrica o la malaltia ateroescleròtica subclínica. Coincidentment, diversos d'aquests són també factors de risc en la demència.