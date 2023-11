Israel aparta un ministre ultradretà per afirmar que un atac nuclear contra Gaza és «una possibilitat»

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu ha decidit suspendre el ministre de Patrimoni, l'ultradretà Amihai Eliyahu

Actualitzada 05/11/2023 a les 17:51

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha apartat aquest diumenge el seu ministre de Patrimoni, l'ultradretà Amihai Eliyahu, per assegurar que un atac nuclear contra la Franja de Gaza és «una de les possibilitats». Eliyahu havia fet aquestes declaracions en una entrevista a Radio Kol Berama i Netanyahu ha decidit suspendre la seva participació a les reunions del gabinet, segons el diari 'The Times of Israel'. «Les paraules del ministre Amihai Eliyahu estan allunyades de la realitat. Israel i l'exèrcit estan actuant d'acord amb els alts estàndards del dret internacional per evitar danyar innocents. I ho continuarem fent fins a la nostra victòria», ha afirmat el primer ministre en una piulada a la xarxa social X.



En paral·lel, el cap de la diplomàcia nord-americana, Antony Blinken, ha viatjat aquest diumenge fins a Cisjordània per reunir-se amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas. El president palestí ha reclamat a Blinken que pressioni per aconseguir un alto el foc «immediat» a la Franja de Gaza i que es permeti l'entrada de combois d'ajuda humanitària al pas de Rafah amb Egipte, segons l'agència de notícies WAFA. «Com podem mantenir-nos en silenci davant la matança de 10.000 palestins, inclosos 4.000 nens, desenes de milers ferits i la destrucció de milers d'habitatges, infraestructures i hospitals?», s'ha preguntat en veu alta Abbas, que també ha refusat «categòricament» el desplaçament forçat de la població de la Franja de Gaza.