Detingut sense resistència l'home que ha segrestat la seva filla i s'ha atrinxerat a l'aeroport d'Hamburg

L'aeròdrom alemany porta més de 18 hores sense activitat i s'està treballant per reprendre els vols

Actualitzada 05/11/2023 a les 16:44

La policia alemanya ha detingut l'home que havia segrestat la seva filla i s'havia atrinxerat a l'aeroport d'Hamburg. Ho ha anunciat el cos policial a través de les xarxes socials on també han informat que l'han interceptat quan ha sortit del vehicle i que no ha oposat resistència. «La nena sembla que es troba bé», afegeix. L'home d'uns 35 anys va irrompre anit amb el seu cotxe a la pista de l'aeroport armat i amb la seva filla com a ostatge, suposadament per una disputa per la custòdia. Des d'aleshores, fa més de 18 hores, l'aeròdrom no té activitat.També a les xarxes, l'aeroport ha informat que estan treballant «en estreta coordinació amb les forces de seguretat» per reprendre les operacions de vol «com més aviat millor».