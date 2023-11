Aquestes són les monedes més buscades per col·leccionistes a Espanya i que podries tenir a la casa teva

Les monedes de pesseta van deixar de circular fa anys a Espanya i són l'objectiu de molts col·leccionistes

Actualitzada 05/11/2023 a les 17:59

Les monedes de pesseta van deixar de circular fa anys a Espanya, i molta gent les conserva a les seves cases, a vegades sense saber que poden tenir un cert valor en el mercat numismàtic.Adolfo Ruiz Calleja és un expert en el tema que ha publicat un vídeo en TikTok on revela quines són les monedes de l'antiga pesseta que poden ser valuoses.«Tinc a la meva mà tres monedes de les més buscades de Franco. Són monedes de 5 pessetes, 25 pessetes i 50 pessetes. D'aquestes hi ha moltíssimes, però la majoria d'elles no tenen cap valor», diu.«Però aquestes sí perquè es van encunyar per a la primera exposició internacional iberoamericana de numismàtica i medallística que es va celebrar a Barcelona a la fi de 1958. Aquí apareix BA. Ho veieu, veritat? En les tres apareix BA en lloc de l'estrella que hauria d'aparèixer en una moneda normal», prossegueix.«Aquestes monedes, que d'altra banda a part de la BA són exactament igual que la resta de monedes de cinc, 25 i 50 pessetes de Franco, són bastant volgudes i buscades pels col·leccionistes. I algunes poques d'elles van arribar a circular», afegeix l'expert.«Per això mateix, és possible encara que difícil trobar-les en aquests sacs de monedes que molts tenim que han deixat els avis», conclou Ruiz Calleja en el seu vídeo.