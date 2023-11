Terrassa: A presó un home que animava a cometre atemptats gihadistes i que volia passar a l'acció

El detingut tenia al voltant de 400.000 seguidors a les xarxes socials i els seus continguts aconseguien gairebé quatre milions de 'm'agrada'

Actualitzada 03/11/2023 a les 16:34

La Policia Nacional ha detingut a Terrassa un home acusat de difondre postulats gihadistes a través dels seus perfils en xarxes socials i que animava a cometre atemptats. En els últims dies, a més, havia mostrat el seu desig de passar a l'acció i va accelerar la recerca d'armes blanques i armilles antibales. Incitava els musulmans d'Europa a imposar la llei islàmica i feia referències contínues d'odi contra col·lectius jueus i LGTBI. Tenia al voltant de 400.000 seguidors i els seus continguts aconseguien gairebé quatre milions de 'm'agrada', entre ells missatges en què amenaçava amb degollar els enemics de l'Islam.La investigació va començar a finals del 2022 i va comptar amb la col·laboració del Marroc. Els investigadors han acreditat que el detingut, que havia interioritzat l'ideari i els postulats radicals i violents del gihadisme, utilitzava els seus perfils en xarxes per incitar a la lluita armada. Va fer publicacions a favor d'accions gihadistes a Europa, especialment a Espanya, tant en represàlia per la pèrdua d'Al-Àndalus com exalçant l'atac d'Algecires del 25 de gener. També publicava missatges d'odi contra el col·lectiu LGTBI i la comunitat jueva. També proferia amenaces concretes contra altres usuaris de xarxes que li recriminaven els seus discursos.En els últims mesos havia endurit el seu discurs radical i animava a cometre atemptats terroristes. El dimecres passat va ser detingut i els agents van escorcollar el seu habitatge, on van intervenir nombrós material informàtic i informació. Se li atribueixen els delictes d'enaltiment, adoctrinament i amenaces terroristes, així com delictes d'odi. L'operatiu ha estat coordinat per la Fiscalia de l'Audiència Nacional i dirigida pel jutjat central d'instrucció número 2, que ha decretat el seu ingrés a presó aquest divendres després de passar a disposició judicial.