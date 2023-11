Arresten una dona a Austràlia per matar tres persones amb bolets verinosos

La detinguda va servir un plat elaborat amb carn i fongs als seus exsogres Gail i Don Patterson

La Policia australiana ha informat aquest dijous de l'arrest d'una dona de 49 anys per la mort de tres persones amb bolets verinosos, després de participar en un menjar que ella va organitzar el 29 de juliol passat en la localitat rural de Leongatha, a 135 quilòmetres al sud-est de Melbourne. La Policia de l'estat australià de Victoria ha informat en un comunicat que la dona -Erin Patterson- va ser detinguda en el matí del dijous per ser interrogada, sense que s'hagi formulat fins al moment cap càrrec en contra seva, segons un comunicat publicat avui.Les autoritats policials també han registrat l'habitatge de la dona amb gossos especialitzats a detectar aparells electrònics com a part de les recerques entorn d'aquest cas que ha rebut una forta cobertura mediàtica internacional. Els tràgics successos es van produir després que Erin Patterson servís el 29 de juliol passat un plat elaborat amb carn i fongs als seus exsogres Gail i Don Patterson, així com Heather i el pastor Ian Wilkinson, germana i cunyat de Gail, respectivament.Els quatre comensals es van sentir greument malalts i l'endemà van ser ingressats en un hospital, on tres d'ells van morir entre el 4 i el 5 d'agost passat. En el moment del decés, Gail i Don Patterson tenien 70 anys, mentre que Heather Wilkinson, 66. Per part seva, el pastor Wilkinson, de 69 anys, va ser donat d'alta el passat 23 de setembre. A l'agost passat, Erin Patterson, qui també va ser hospitalitzada després del menjar- va explicar a la Policia que va comprar els fongs frescos i deshidratats que va utilitzar en l'elaboració del suposat plat tòxic en un supermercat i una botiga asiàtica, respectivament.La dona també va expressar a la premsa la seva pena per la mort d'aquests tres sers estimats presumptament per ingerir bolets verinosos, l'aparença dels quals és similar als fongs xinesos comestibles. L'oronja mortal, les toxines de la qual afecten els ronyons i el fetge, és un dels bolets més verinosos del món, responsable de la majoria de morts per ingesta de fong.