Un jutge de Barcelona no veu delicte que policies es quedin objectes del 'top-manta'

L'Ajuntament va suspendre al setembre quatre guàrdies urbans per una actuació a la Rambla

Actualitzada 02/11/2023 a les 16:17

Un jutjat de Barcelona ha denegat l'admissió a tràmit d'un atestat d'Afers Interns de la Guàrdia Urbana que denunciava quatre agents per haver-se quedat objectes d'uns venedors del 'top-manta' a l'agost. El magistrat considera que no hi ha delicte i que com a màxim s'ha d'investigar per la via interna del cos policial. L'Ajuntament els va suspendre al setembre.Segons l'atestat de la Unitat de Deontologia i Afers Interns, el 5 d'agost passat quatre guàrdies urbans van decomissar a la Rambla de Barcelona diversos objectes, probablement peces de roba, que tenien exposades a la venda els manters, que van fugir corrent quan van veure la policia i van abandonar la mercaderia. Els agents, en lloc de fer els tràmits administratiu pertinents abans de destruir la roba, que se suposa que era falsificada, se la van quedar i no van comunicar el decomís.A finals d'agost el consistori va tenir coneixement d'aquesta presumpta manipulació negligent en la custòdia dels productes. Es va obrir un expedient disciplinari i des de mitjans de setembre se'ls van aplicar mesures cautelars com la suspensió de sou i feina. L'expedient va quedar aturat perquè es va portar a la fiscalia. Ara, un cop tancada la via judicial, es reactiva l'expedient per una possible falta greu o molt greu.La interlocutòria assenyala que es desconeix exactament quins objectes eren els decomissats i si se'ls van quedar tots quatre o només alguns d'ells. També recorda que els fets es van descobrir al setembre, cosa que impedeix fer una cronologia completa dels fets. A més, considera que els fets no són delictius. No són ni malversació, perquè els objectes que s'haurien quedat no eren patrimoni públic. Tampoc considera que sigui un delicte contra el patrimoni perquè no hi ha un perjudicat concret i tampoc tenen un valor concret, ja que són peces falsificades que haurien d'haver estat destruïdes.