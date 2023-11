Lleida: Detinguts dos homes que transportaven il·legalment 162 quilos d'angules vives

Els arrestats duien una furgoneta no refrigerada i els Mossos els acusen dels delictes de contraban i contra la fauna

Actualitzada 02/11/2023 a les 15:42

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat dos homes, de 36 i 50 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la fauna i un delicte de contraban. Els fets van passar pels volts de la una de la matinada durant un control preventiu que la policia havia muntat a l'LL-12, al terme municipal de Lleida, quan els agents van aturar una furgoneta de lloguer i van veure que transportava 29 caixes de poliestirè precitades on hi havia un total de 162 quilos d'angules vives.Tot i que es tracta d'un animal protegit, els dos ocupants del vehicle no duien cap document que certifiqués la procedència legal dels espècimens. Davant dels fets, els agents van detenir els dos homes. Els dos homes viatjaven en una furgoneta sense refrigeració i cada caixa isotèrmica contenia varies safates apilades de plàstic transparent plenes d'aigua amb les angules i una petita obertura al capdamunt, i una botella amb aigua congelada al lateral per mantenir la temperatura baixa.A més de detenir els dos ocupants, la policia també va traslladar tota la càrrega a la comissaria de Lleida on la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA ) va continuar amb les gestions policials. Posteriorment, van traslladar les angules confiscades a una entitat habilitada per la seva cura on van quedar en dipòsit judicial. En total transportaven 162 quilograms d'angules que tindrien un molt alt valor econòmic al mercat. Els detinguts passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.