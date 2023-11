Les bases republicanes hauran de ratificar l'acord en una consulta

Actualitzada 02/11/2023 a les 14:51

Aval de la direcció d'ERC al pacte amb el PSOE per a investir-ne el candidat, Pedro Sánchez. L'executiva republicana ha donat llum verda aquest dijous al migdia a l'acord amb els socialistes, després de pactar-hi la llei d'amnistia i el traspàs «integral» de Rodalies.Les bases d'ERC hauran de ratificar aquest pacte en una consulta interna. El propi president dels republicans, Oriol Junqueras, n'explicarà els detalls en una roda de premsa convocada per a les 17:15 hores d'avui. Fonts presents a la reunió de la direcció del partit asseguren que hi ha hagut diversos aplaudiments, i que l'aval al pacte ha arribat per assentiment.