ERC i el PSOE escenifiquen l'acord per a la investidura de Sánchez en una reunió entre Junqueras i Bolaños

Actualitzada 02/11/2023 a les 17:01

ERC i el PSOE han comunicat formalment que han assolit un acord per a la investidura de Pedro Sánchez. L'acord s'ha escenificat en una reunió entre el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que han signat el document que vincula el 'sí' dels republicans a la investidura a canvi, entre altres, del traspàs de Rodalies. Les dues formacions explicaran els detalls de l'acord aquesta tarda en les compareixences de Junqueras, d'una banda, i de Félix Bolaños i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, de l'altra.Els socialistes esperen tancar en les pròximes hores l'acord amb Junts i registrar al Congrés la llei d'amnistia amb la signatura del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu i BNG. L'acord tancat entre socialistes i republicans inclou, entre altres assumptes, el traspàs de Rodalies, una de les carpetes que es consideraven pendents per arribar a un pacte global sobre la investidura de Sánchez.Els republicans asseguren que el document pactat fa referència a un «traspàs integral» per fases i inclou vies, trens i recursos. De fet, que hi hagués un traspàs «integral» era una condició que ha posat ERC al llarg de la negociació i que el partit no pensava rebaixar. L'acord firmat aquesta tarda per Junqueras i Bolaños, i validat també per la direcció d'ERC, encara haurà de passar un tràmit més, la validació per part de les bases del partit.Aquest pas es farà efectiu en una consulta interna telemàtica i presencial que tindrà lloc divendres. De fet, la formació ha enviat avui un correu a les bases per informar del procediment, tot i que no ha concretat quina serà la pregunta que s'haurà de respondre. Un cop tancat l'acord amb ERC, el PSOE espera segellar en breu l'entesa amb Junts per donar pas al registre al Congrés de la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit a Brussel·les amb el secretariat permanent de Junts per abordar les negociacions.L'objectiu dels socialistes és que la presidenta del Congrés anunciï aquest divendres al matí la data del ple d'investidura. Previsiblement, aquest ple tindrà lloc la setmana que ve, tot i que les dates podrien ser el 7 i 8 de novembre o bé el 8 i 9 de novembre. El PSOE encara té pendent de signar els acords amb formacions com el PNB i el BNG. En tot cas, els socialistes esperen que Sánchez surti investit per majoria absoluta en primera volta amb el 'sí' de tots els grups amb qui ha negociat, de manera que no caldria una segona votació 48 hores després per obtenir més vots a favor que en contra.