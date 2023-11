El preu de la llum marcarà aquest dijous el seu mínim anual i se situarà en els 4,42 euros/MWh

Els períodes més barats han estat entre les tres i les cinc de la matinada on s'han fregat els zero euros

Actualitzada 02/11/2023 a les 15:01

El preu de la llum aquest dijous se situarà en els 4,42 euros/MWh, una xifra que suposa el mínim anual aquest 2023, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Per trobar un preu tan baix cal remuntar-se fins al 31 de desembre del 2022, quan es va situar en els 1,82 euros/MWh després d'aplicar-hi el topall del gas, que va restar de 83 cèntims. Des de fa uns mesos, però, ja no cal activar-lo.En el cas d'aquest dijous, 2 de novembre, els períodes més cars seran entre vuit i nou del matí i entre set i nou del vespre, amb 10 euros/MWh. Per contra, els més barats han estat entre les tres i les quatre de la matinada i entre quatre i les cinc de la matinada, amb només 0,06 euros/MWh i 0,09 euros/MWh, respectivament.Els 4,42 euros per MWh d'aquest dijous suposen un lleuger descens respecte el preu de la llum d'aquest dia de Tot Sants, que va quedar fixat en 4,53 euros per MWh. Si es compara amb fa just un any, el preu del 'pool' el 2 de novembre va ser de 125,98 euros per MWh.