El 57% d'alumnes de quart d'ESO ha vist pornografia i la meitat ho ha fet abans dels 12 anys

Quatre de cada deu joves accedeix als continguts per amics i el desig i la curiositat són les principals motivacions

Actualitzada 02/11/2023 a les 16:34

El 57% d'alumnes de quart d'ESO de la província de Barcelona ha vist pornografia i més de la meitat, el 47,5%, ho ha fet abans dels 12 anys. Així es desprèn de l'Enquesta d'Hàbits de Consum de la Diputació de Barcelona que assenyala que el percentatge varia molt en funció del sexe. Així, mentre el 72,9% dels nois afirma haver-hi tingut accés, la dada es redueix al 39,2% en el cas de les noies. L'estudi també revela que 4 de cada 10 adolescents arriba a aquests continguts a través d'amics i que el desig sexual i la curiositat són les motivacions més habituals.Així mateix, indica que les amistats i l'institut són les seves principals fonts d'aprenentatge sobre sexe, tot i que 3 de cada 10 nois també diu aprendre'n amb la pornografia. L'Enquesta d'Hàbits de Consum de la Diputació de Barcelona es duu a terme des de 2015 i hi participen 30.650 estudiants de centres de 90 municipis de la província. Aquest és el primer cop que s'hi inclouen preguntes sobre el consum de porno.Segons la consulta, les variables sociodemogràfiques com la titularitat del centre escolar o el nivell socioeconòmic de l'alumne no influeixen significativament en els resultats. Únicament en el cas de l'origen es troben algunes diferències notables. Així, el 58,8% de l'alumnat autòcton diu que ha consumit pornografia alguna vegada, percentatge que baixa al 52,5% entre l'alumnat immigrant de segona generació i fins al 47,2% entre l'alumnat immigrant de primera generació.Pel que fa a l'edat, el 47,5% admet haver consumit pornografia abans dels 12 anys (50,9% en el cas dels nois). Als 13 anys, el percentatge arriba al 71,8% (76,3% en el cas dels nois). Entre els més precoços, destaca que un 14,5% ha vist pornografia per primera vegada amb 10 anys o menys, un 33,5% en la franja d'11 a 12 anys i un 43% en la franja 13 a 14 anys.En relació amb la porta d'accés, el patró és similar entre els dos sexes, amb lleugeres diferències. Així, 4 de cada 10 adolescents (40,3%) arriba a la pornografia a través de les amistats, percentatge lleugerament més elevat entre els nois (42%) que entre les noies (36,3%). Un terç busca pornografia personalment, i al voltant del 15% s'ho troba accidentalment navegant per internet.Sobre les raons principals per al consum de pornografia, la motivació més habitual és satisfer un desig sexual, però és molt més freqüent en el cas dels nois (66,1 %) que en el de les noies (47,1 %). El 45,6 % de les noies declaren que ho fan per curiositat, motiu que només justifiquen el 22,7% dels seus companys nois.Pel que fa a les fonts d'aprenentatge sobre sexualitat per als adolescents, la més important són les amistats (67,9% en les noies i 59,4% en el cas de nois), seguides per les informacions que reben a l'institut (62,1% de les joves i 56,9 dels nois). Respecte a la intensitat del consum de pornografia, d'entre els que n'han vist alguna vegada, un 25,2% dels nois diu que en fan un consum habitual, en comparació amb només el 7,5% de les noies. El 3,6% dels nois i el 2% de les noies reconeixen fer-ne un consum excessiu.