Desallotgen la seu de Vox a Barcelona per una amenaça de bomba

La policia li dona poca credibilitat però els TEDAX i la unitat canina està fent comprovacions

Actualitzada 02/11/2023 a les 13:42

Una amenaça de bomba ha obligat a desallotjar aquest dijous al matí la seu de Vox a Barcelona, al carrer Camp. Els Mossos s'han desplaçat al lloc i han activat els TEDAX i la unitat canina per fer les comprovacions corresponents. S'ha tallat també un carrer lateral per seguretat i prevenció.El partit ha informat del desallotjament en un comunicat i ha explicat que en la trucada, els informants han assegurat que l'oficina explotaria en mitja hora. També han insultat i amenaçat el partit, segons Vox, que ha indicat que el secretari general, Ignacio Garriga, ha hagut de cancel·lar una reunió que tenia a la seu. Per ara se li dona poca credibilitat a l'avís i tot apunta a una falsa alarma.