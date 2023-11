Biden demana una «pausa» en el conflicte entre Israel i Hamàs a Gaza

Les forces israelianes diuen que han matat «desenes» de milicians de Hamàs durant la nit

Actualitzada 02/11/2023 a les 09:57

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat una «pausa» en el conflicte entre Israel i Hamàs a la Franja de Gaza. Després de ser interpel·lat per una persona que l'instava a reclamar un alto el foc, Biden ha respost que creu que es necessita una «pausa». «Crec que necessitem una pausa. Una pausa vol dir donar temps per treure els presoners», ha dit el president dels Estats Units, en referència als ostatges israelians. La Casa Blanca ja havia donat abans suport a una «pausa humanitària» per permetre l'entrada d'ajuda a la Franja i l'alliberament dels ostatges.



Les forces israelianes han assegurat en un comunicat que han matat «desenes» de milicians de Hamàs durant la nit, després de ser atacats amb armes antitancs i granades. han dit. «Les forces han tingut prolongades batalles amb els terroristes mentre dirigien un avió per atacar des de l'aire i un vaixell de míssils per atacar des del mar. Al final dels combats, desenes de terroristes han mort», ha afirmat l'exèrcit israelià.