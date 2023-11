Barcelona: Nou ferits per la caiguda d'un arbre al pati de l'escola 30 Passos al barri de la Sagrera

Dos adults i quatre menors han estat traslladats a hospitals i a tres menors més se'ls ha donat d'alta 'in situ'

Actualitzada 02/11/2023 a les 18:25

Nou persones ferides de diversa consideració és el balanç del succés causat per la caiguda d'un arbre aquest dijous a la tarda des del carrer Berenguer de Palou al pati de l'escola 30 Passos del barri de la Sagrera de Barcelona, segons ha informat l'Ajuntament de la capital catalana. En concret, dos adults i tres menors han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pau, els dos adults i un dels menors amb lesions de caràcter menys greu i els altres dos menors amb lesions lleus. Un altre menor ha estat traslladat també ferit lleu a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que tres menors més, igualment ferits lleus, han estat donats d'alta 'in situ'.De moment es desconeix la causa de la caiguda de l'arbre, que ha tingut lloc en plena ventada causada per la borrasca Ciarán. D'altra banda, hores abans un altre arbre de grans dimensions s'ha trencat i ha caigut al carrer Viladomat, a l'Eixample. L'arbre ha caigut sobre un taxi i ha afectat algunes motocicletes aparcades, però no consten ferits. A més, també en plena borrasca Ciarán, un rètol d'enllumenat nadalenc ha caigut a la cruïlla de la Gran Via amb el passeig de Gràcia, igualment sense ferits.