Barcelona: Cau un rètol d'il·luminació nadalenca a la cruïlla de la Gran Via amb el passeig de Gràcia

El succés no ha causat ferits però ha obligat a tallar un dels dos carrers, bloquejat per la infraestructura

Actualitzada 02/11/2023 a les 17:44

Un rètol d'il·luminació nadalenca de grans dimensions ha caigut aquest dijous a la tarda a la cruïlla entre la Gran Via de les Cortes Catalanas i el passeig de Gràcia de Barcelona, segons ha informat l'Ajuntament de la capital catalana. El succés no ha causat ferits ni ha afectat vehicles, però ha obligat a tallar la Gran Via i a tancar l'accés al Metro en aquest punt.La incidència ha provocat una cua de vehicles fins al carrer Urgell. La infraestructura bloqueja tres dels quatre carrils del punt on ha caigut. Els Bombers de Barcelona s'han desplaçat fins a l'indret per comprovar l'afectació que el succés ha comportat a la resta de l'enllumenat nadalenc.