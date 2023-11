Sánchez i Aragonès tanquen un acord per a la llei d'amnistia, que segons ERC inclou el Tsunami Democràtic

ERC i PSOE esperen segellar «en les pròximes hores» el pacte per a la investidura de Sánchez

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han tancat un acord sobre la proposició de llei d'amnistia, que segons ERC inclou els fets relacionats amb el Tsunami Democràtic. Els dos presidents han mantingut una conversa telefònica aquest dimarts a la tarda i segons un comunicat conjunt han desbloquejatels últims detallsde la llei.ERC i el PSOEconsideren assolides les seves expectatives i satisfets els seus principis polítics sobre aquesta norma. La llei es registrarà pròximament al Congrés , previsiblement aquesta setmana, abans del debat d'investidura. La intenció del PSOE és que vagi signada conjuntament pels socialistes, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG.Fruit d'aquest acord, Sánchez i Aragonès han delegat als seus respectius equips negociadorsel tancament definitiu, les pròximes hores, de l'eventual acord per al suport a la investidura, un cop l'aprovin els òrgans d'ERC. Aquest acord d'investidura, sostenen les dues formacions al seu comunicat,contindrà qüestions polítiques i econòmiques per desenvolupar durant la legislaturaFins ara només es coneix l'acord, però no el contingut de la llei. El PSOE preveu no donar a conèixer el text definitiu de la proposició de Llei d'amnistia fins que no assoleixi també un acord amb Junts. El comunicat conjunt d'ERC i PSOE no concreta cap de les qüestions que contindrà, tot i que ERC ja ha avançat que s'hi podran acollir les persones perseguides pels fets de Tsunami Democràtic, que es troba a l'Audiència Nacional.Fonts d'ERC han afegit que el pacte també inclou els CDR i que no concreta que l'1-O fos un delicte. El text es registrarà al Congrés abans del debat d'investidura, previsiblement aquesta mateixa setmana. L'objectiu del PSOE és que la norma es registri amb la signatura de totes les formacions que aposten per l'amnistia. Fonts socialistes apuntaven aquest dimarts que éslògicque es presenti de manera conjunta.L'acord sobre l'amnistia aplana el pacte del PSOE amb ERC per a la investidura de Sánchez. Segons el comunicat, els equips negociadors faran eltancament definitiude l'acord d'investiduraen les pròximes hores, iun cop finalitzades les converses, es comunicarà la data i el lloc de l'acordFonts del Congrés han apuntat aquest dimarts que la presidenta de la cambra, Francina Armengol, preveu convocar ben aviat el ple d'investidura. Previsiblement, anunciarà la data aquest divendres, i el debat tindrà lloc la setmana que ve, el dimarts 7 i el dimecres 8 de novembre. El PSOE preveu que Sánchez serà elegit en primera votació, i no caldrà anar a una segona votació el divendres dia 10.El PSOE espera tancar l'acord d'investidura amb Junts també en les pròximes hores. Fonts de Ferraz consideren molt avançada l'entesa, tot i que, com en el cas d'ERC, encara queden serrells. Contràriament al que va fer amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, Sánchez no preveu reblar aquest acord amb Puigdemont amb una trucada ni tampoc amb una foto conjunta que certifiqui l'entesa. Aquesta qüestió, asseguren, no han estat mai objecte de debat.Mentrestant, el PSOE celebra aquesta fins dissabte una consulta a la militància sobre l'acord amb Sumar. La pregunta no menciona l'amnistia. Fonts socialistes assenyalen que el fet de no tenir encara els resultats no condiciona la possible convocatòria del ple aquesta mateixa setmana per part de la presidenta del Congrés.A partir del diumenge 5, qualsevol dia és bo per a la investidura, sostenen.