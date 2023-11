Lleida: Els Mossos investiguen una suposada pallissa a un indigent

L'home estava inconscient, amb ferides greus a la cara, i va ser traslladat a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova

Actualitzada 01/11/2023 a les 11:56

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir una suposada pallissa a un indigent que va ser trobat inconscient dimarts a primera hora del matí al barri de Balàfia de Lleida. Segons avança 'Segre' i ha confirmat la policia a l'ACN, l'home va ser traslladat en estat molt greu a l'Hospital Arnau de Vilanova, on va ingressar a l'UCI.Els fets van tenir lloc al carrer Almacelles, on sembla ser que l'home dorm habitualment i van ser les treballadores d'un supermercat les qui se'l van trobar malferit i van donar l'avís. L'home tenia la cara desfigurada i ara la policia investiga què ha passat i no descarten cap hipòtesi sobre els motius de l'agressió.