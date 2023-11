Girona: Una persecució policial per un robatori en una botiga de mòbils acaba amb dos mossos ferits

Una segona patrulla ha recuperat 18 telèfons, un 'smartwatch' i una motxilla de l'establiment

Actualitzada 01/11/2023 a les 12:07

Dos agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus en una persecució per un robatori en una botiga de mòbils de Figueres. Segons avança el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets han passat cap a les 5 de la matinada quan han rebut l'avís d'una alarma a l'establiment del carrer Nou.Quan la policia hi ha arribat ha vist que havien rebentat l'aparador de la botiga amb una tapa de claveguera i s'han endut almenys 18 telèfons, un 'smartwatch' i una motxilla. Una patrulla els ha interceptat quan fugien en direcció contraria amb un cotxe i en la persecució el vehicle policial ha perdut el control i s'ha accidentat.Els lladres han aconseguit fugir i la policia manté una investigació oberta per intentar localitzar-los. Una segona patrulla ha aconseguit localitzar el material robat, que es retornarà a la botiga. Els dos agents que conduïen el vehicle accidentat han patit ferides lleus i han estat traslladats a l'hospital de Figueres, on han rebut l'alta avui mateix.