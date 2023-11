128 persones han mort a les carreteres fins al 31 d'octubre, un 18% menys que el 2019 i un 3% menys que el 2022

L'AP-7 és la via que acumula més sinistres tot i que els morts es redueixen a la meitat respecte a l'any passat

Un de cada tres morts és motorista

Fins al 31 d'octubre han mort 128 persones a les carreteres catalanes, un 18% menys que el 2019 i un 3% menys que el mateix període de l'any passat, segons informa el Servei Català de Trànsit (STC). En el comunicat, recorden que el 2019 és l'any de referència per al compliment dels objectius del Pla de Seguretat Viària 2020-2023. Fa quatre anys es van registrar 157 morts en 144 sinistres.I ara, en els primers deu mesos de l'any, 128 víctimes mortals en 115 accidents i 654 ferits de gravetat. En el cas dels ferits greus, són un 2% menys respecte al mateix període de 2019, però un 13% més respecte al 2022. L'AP-7 és la via que acumula més sinistres mortals, amb 12 morts, tot i que es redueixen a la meitat respecte a l'any passat. La resta de vies amb més sinistralitat es distribueix en les següents carreteres: N-II (7 morts), A-2 (6), N-340 (6) i C-55 (5).Enguany han mort a les carreteres catalanes 44 motoristes (7 dels quals aquest mes d'octubre), el que representa el 34% de les víctimes mortals d'aquest 2023. L'any passat fins al mes d'octubre van perdre la vida 39 motoristes i el 2019, 41.Pel que fa al conjunt de col·lectius vulnerables, motoristes, vianants i ciclistes sumen quasi la meitat de víctimes mortals (47%) a les carreteres catalanes. Fins al 31 d'octubre, han mort també 11 vianants i 5 ciclistes. En relació amb l'any passat, això representa una víctima mortal més pel que fa als ciclistes i cinc menys en el cas dels vianants.Des del Servei Català de Trànsit s'insta a motoristes, ciclistes i vianants a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d'usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes dels col·lectius vulnerables. En relació a la xarxa interurbana, aquest octubre han mort 13 persones, 5 víctimes mortals més que l'octubre de l'any passat, però 8 menys que el 2019.