Valtònyc viurà a Bèlgica tot i que hagi prescrit el delicte: «Soc enginyer de software i m'agrada la meva feina»

El raper assegura que l'exili ha estat «molt dur» i que «ni oblida ni perdona» l'estat «opressor»

Actualitzada 31/10/2023 a les 15:33

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha explicat que continuarà vivint a Brussel·les encara que el delicte pel qual se l'acusava hagi prescrit. «Ara soc enginyer de software. M'agrada la meva feina i vull continuar allà desenvolupant-me com a professional i com a persona», ha afegit en una entrevista a Rac 1 després d'estar cinc anys i mig a Bèlgica per evitar complir tres anys i mig de presó per amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. Valtònyc ha assegurat que l'exili ha estat «molt dur» tot i que hi hagi persones que es pensen que ha viscut un Erasmus. I ha explicat que el pitjor moment va ser haver de viure per Skype l'enterrament de la seva mare.El raper ha afirmat que ara no tornaria a fer les mateixes lletres de les cançons però no perquè estigui penedit, sinó perquè ha canviat. I ha dit que ni perdona ni oblida el que li ha passat ja que, segons ha afegit, es tracta «d'un estat opressor que juga amb la vida de la gent per un passat franquista que no han sabut curar». El raper també s'ha referit al «judici polític» que va tenir. Està convençut que el van condemnar perquè hi havia una «crisi del règim del '78'» i s'havia de «donar exemple». Valtònyc ha explicat que l'advocat Gonzalo Boye li va comunicar el 26 de febrer que el seu cas prescriuria perquè el fiscal general de l'estat s'hi havia pronunciat a favor i només faltava que el jutge ho firmés. Però que no va tenir més noticies fins al 27 d'octubre quan a les 12 hores del migdia el mateix Boye li va assegurar que no era un delinqüent.El dia següent, a les 6 hores del matí, el raper ja marxava de Brussel·les. Va fer el primer tram de cotxe acompanyat de l'expresident de la Generalitat, fins a la frontera amb França. Ha admès que li hagués agradat que poguessin tornar junts a Catalunya, ja que hauria estat «més coherent». Després es va trobar amb l'exconseller Lluís Puig i el periodista Vicent Partal i va dormir en una població prop de Barcelona després de 14 hores de cotxe. El dia següent ja va agafar un avió cap a Mallorca. Valtònyc també s'ha referit a la seva infància «molt dura». «Amb la infància que he tingut és un miracle que sigui aquí viu amb llibertat. La gent com jo acaba a la presó, mort per sobredosi o s'acaba suïcidant», ha conclòs.