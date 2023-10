Valladolid: Un hostaler assumeix la seva culpa i cinc mesos de presó per tocar-li el cul a una cambrera

Es va apropar per darrere mentre utilitzava el microones, a més de dir improperis com «quin cul més bonic»

Actualitzada 31/10/2023 a les 16:31

Prohibit apropar-se a menys de 100 metres

«Quin cul més bonic»

No hi havia marge per a deslliurar-se d'una condemna perquè el delicte havia quedat recollit per la càmera de seguretat del bar situat a Valladolid, d'aquí ve que l'hostaler acusat de tocar el cul a la seva cambrera s'ha declarat culpable dels fets i s'ha conformat amb una condemna de cinc mesos de presó per assetjament sexual. La sentència de conformitat, que inclou llibertat vigilada per un any, ha quedat segellada aquest matí a l'Audiència de Valladolid entre la fiscal del cas i el defensor de M.J.M.V, titular del bar 'La Taberna', situada al carrer Vega. L'acusat no entrarà a la presó pel fet que el tribunal ha acordat la suspensió de l'execució de la condemna durant un període de dos anys sempre que compleixi una sèrie de requisits.Així, no complirà la condemna si durant els dos pròxims anys no torna a delinquir, compleix la mesura de no comunicar amb la víctima ni acostar-se a ella a una distància inferior a 100 metres durant un any i, a més, notifica qualsevol canvi de domicili, segons van informar fonts jurídiques. La sentència, que ja és ferma, inclou també la inhabilitació especial del condemnat per espai de tres anys per a qualsevol professió, ofici o activitats, retribuïts o no, que comportin contacte regular i directe amb persones menors d'edat.El condemnat, M.J.M.V, regenta un bar el qual va entrar a treballar al març de 2021 la denunciant, A.M.D, a la qual va començar a realitzar tocaments en el cul, sense consentiment d'ella, i abraçades, al mateix temps que li dirigia expressions del tipus «quin cul més bonic» i «vine, dona'm afecte». Tals conductes es van intensificar des de l'estiu d'aquest any, si bé es concreta una ocasió el mes de febrer de 2022 en la qual la jove es trobava d'esquena manipulant el microones en la barra del bar i en aquest moment l'acusat, presumptament, es va acostar per darrere i li va tocar el cul. La cambrera va ser acomiadada el dia 9 de març d'aquest any, en haver agafat la baixa laboral a conseqüència de la situació patida.