Uns desconeguts entren i regiren el pis de l'alcalde de l'Ametlla del Vallès quan era al ple municipal

Actualitzada 31/10/2023 a les 16:53

Segon assalt en mig any

L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha denunciat l'entrada de com a mínim dues persones al seu pis aquest dilluns al vespre, aprofitant que se celebrava la sessió del ple municipal del mes d'octubre. En declaracions a l'ACN, Santaló ha assegurat que els assaltants van regirar tota la casa, i que tot i tenir objectes de valor, ara per ara no hi ha trobat res a faltar. Santaló ja va ser víctima el passat mes de maig d'un assalt al seu cotxe, on li van remoure la guantera després de trencar un vidre. En aquell cas encara era candidat a l'alcaldia, i hi va trobar documents regirats, un dels quals tacats amb sang, i una nota on s'hi llegia: 'Vamos a por ti'.Els fets van passar dilluns entre les 16.00 h i la mitjanit, el temps que va durar el ple municipal. Abans, dos regidors de l'equip de govern van anar al pis de Santaló, que és a tocar de l'Ajuntament, per descansar com fan de manera habitual abans de la sessió ordinària. En marxar, van passar la clau dues vegades, de manera que el pis va quedar ben tancat. En arribar-hi, Santaló va veure que la porta seguia tancada, però quan va entrar a casa va trobar les habitacions regirades. «Havien buscat entre els llençols, la roba, i fins i tot havien regirat els calaixos i els armaris de la cuina», detalla el batlle. No obstant, no hi ha trobat a faltar cap objecte de valor, tot i tenir una vídeoconsola, un televisor o les claus del cotxe, entre d'altres, que era aparcat a tocar del domicili.«Tothom sap que l'alcalde no és l'home més ric del poble», assegura, tot destacant que en el municipi hi sol haver robatoris però no a la zona del centre. L'assalt no concorda amb el tipus de robatori habitual que hi pot haver a la localitat, on els Mossos van traslladar a Santaló que els lladres solen actuar de manera ràpida i en diversos domicilis. En el seu cas, però, el pis es troba al centre, i hi haurien accedit a través d'una canonada exterior i forçant una persiana i una finestra. Per les marques que hi ha trobat la policia científica, que hi ha estat aquest dimarts al matí, detalla Santaló, els assaltants serien dues persones, i es desconeix què buscaven, donat que ara per ara no s'ha trobat a faltar res. «Tenim el dubte de si hauran regirat tot per despistar i col·locar algun micròfon», admet Santaló, que es mostra amoïnat.Santaló és el segon cop que és víctima d'un assalt en menys de mig any. A principis de maig, quan encara era candidat a l'alcaldia per la formació municipalista Ametlla't, va trobar el seu cotxe amb un vidre trencat. A l'interior, algú havia regirat la guantera i n'havia extret alguns documents, un dels quals va aparèixer amb taques de sang. El missatge amenaçant trobat al seient va fer que s'obrís una investigació, de la qual encara no se'n tenen detalls. No obstant, Santaló prefereix no vincular els dos fets i espera que poder determinar què ha passat en les darreres hores a casa seva. Mentrestant, ha incrementat la vigilància del pis per evitar que es torni a produir un fet similar.