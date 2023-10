Meta implanta a Europa una opció de Facebook i Instagram de pagament sense publicitat

El nou sistema persegueix l'objectiu de omplir amb les regulacions europees en desenvolupament

Actualitzada 31/10/2023 a les 09:18

La companyia Meta, empresa matriu de Facebook i Instagram, va anunciar dilluns que a partir del novembre començarà a Europa una opció de pagament per a aquestes dues aplicacions a canvi de poder-les utilitzar sense publicitat.En un comunicat, la companyia va especificar que el preu d'aquesta opció -que inclou les dues xarxes- serà de 9,99 euros al mes a web i 12,99 a l'aplicació telefònica, i que s'aplicarà a la Unió Europea, Suïssa i l'Espai Econòmic Europeu.El comunicat no esmenta l'aplicació Whats App, propietat igualment de Meta i una de les més populars al continent europeu (en molta major mesura que els Estats Units).La nova opció de pagament s'implanta «per complir amb les regulacions europees en desenvolupament», tot i que subratlla que continuarà advocant «per un internet amb suport publicitari», i per això a l'espai europeu les dues opcions -de pagament i gratuïta amb publicitat- estaran disponibles.Meta afegeix que aquesta nova opció permet emfatitzar la idea del «consentiment» del client, i que la companyia continuarà desenvolupant eines per afinar la idea d'una «publicitat personalitzada que permeti a l'usuari controlar la seva experiència amb els anuncis a les nostres plataformes».La relació de Meta amb la UE i els seus diferents organismes ha estat plena de topades, principalment per la seva política de protecció de dades, la dificultat d'aplicar el «dret a l'oblit digital», la posició abusiva de les seves xarxes respecte als mitjans de comunicació o la lluita contra les addiccions a la població infantil i adolescent.