Investiguen un home que va anar a l'examen per a recuperar el permís de circulació conduint un cotxe

El conductor s'enfronta a una pena de presó de 3 a 6 mesos i a treballs comunitaris de 31 a 90 dies

Actualitzada 31/10/2023 a les 17:07

La Guàrdia Civil de Cadis està investigant un home que va acudir a l'examen per a recuperar la vigència del permís de circulació conduint el vehicle d'una tercera persona, a qui també s'investiga com a cooperador necessari en la comissió del delicte.Segons ha explicat Guàrdia Civil, els agents del Subsector de Trànsit es van personar a l'aula d'exàmens de la Prefectura Provincial de Cadis després de sorprendre el citat aspirant arribant en un cotxe. D'aquesta manera, se li investiga com a autor d'un presumpte delicte contra la seguretat viària recollit en l'article 384 del codi penal, per conduir un vehicle o ciclomotor en els casos de perduda de vigència del permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats legalment.El conductor s'enfronta ara a la pena de presó de tres a sis mesos, a la multa de 12 a 24 mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. A més, com a resultat de les gestions practicades per a l'esclariment dels fets, també s'ha procedit a la recerca del titular del vehicle per imprudència com a col·laborador necessari en la comissió del delicte. La intervenció es va produir dins de les accions preventives encaminades a erradicar l'obtenció del permís de conducció de manera fraudulenta.