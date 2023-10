Enfrontaments entre soldats israelians i milicians de Hamàs en diferents punts de Gaza

L'exèrcit israelià diu haver atacat 300 objectius de Hamàs a Gaza en les darreres 24 hores

Actualitzada 31/10/2023 a les 09:39

Soldats israelians i milicians de Hamàs s'han enfrontat durant la nit en diversos punts de la Franja de Gaza, segons han informat ambdues parts. La milícia ha afirmat que s'han produït xocs al nord-est i el sud de la Franja, mentre l'exèrcit israelià ha informat de «diverses batalles amb esquadrons terroristes que han disparat míssils antitancs i metralladores». Els enfrontaments s'han produït mentre tancs i altres vehicles blindats israelians avancen cap a la ciutat de Gaza en el marc de l'ampliació de les operacions terrestres anunciades per Israel a la Franja. En les darreres 24 hores, l'exèrcit israelià ha dit que ha atacat 300 objectius de Hamàs a Gaza.



Philippe Lazzarini, responsable de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA), ha insistit en la necessitat d'un alto el foc. «És una qüestió de vida o mort per a milions de persones», ha dit. Lazzarini també ha criticat el «càstig col·lectiu» a la població de Gaza i ha avisat que el sistema perquè l'ajuda arribi a la població està «preparat per fracassar» si no hi ha «voluntat política».