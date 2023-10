El PIB de l'eurozona cau un 0,1% el tercer trimestre de l'any

L'economia espanyola és la segona de la zona euro que més creix entre el juliol i el setembre

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:38

El PIB de l'eurozona ha caigut un 0,1% el tercer trimestre de l'any, el que suposa un descens de tres dècimes respecte al creixement del 0,2% registrat entre els mesos d'abril i juny. Segons dades premilinars publicades aquest dimarts per l'Eurostat, per contra, el PIB del conjunt de la UE ha crescut un 0,1% el tercer trimestre de l'any després de l'estancament del segon trimestre.Letònia, Espanya i França són els països que han registrat un major creixement econòmic el tercer trimestre de l'any, mentre Irlanda, Àustria i la República Txeca pateixen les pitjors caigudes. Per la seva banda, l'economia alemanya ha caigut un 0,1% entre el juliol i el setembre, després de l'augment del 0,1% registrat el segon trimestre de l'any.