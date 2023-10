Almenys 50 morts en un bombardeig a un camp de refugiats a Gaza

Les explosions han provocat un gran cràter i han deixat uns 150 ferits

Actualitzada 31/10/2023 a les 17:43

Almenys 50 persones han mort per un bombardeig al camp de refugiats de Jabalia, al nord de Gaza. Segons apunta el ministeri de Salut de Gaza, dirigit per Hamàs, hi ha «més de 50 màrtirs, al voltant de 150 ferits i desenes de persones entre les runes». En un comunicat, el ministeri de Salut de Gazi atribueix a Israel aquesta «massacre» que, indica, tenia «com a objectiu una gran zona d'habitatges al camp de Jabalia».Segons imatges difoses per 'Al Jazeera', les explosions han provocat un gran cràter i han danyat també edificis pròxims. Durant aquest dimarts, milicians de Hamàs i soldats israelians s'han enfrontat en diversos punts de la Franja. Segons el ministeri de Salut de Gaza, almenys 8.525 palestins han mort pels atacs israelians.