Així queden els preus a Netflix Espanya després de l'eliminació sobtada del pla bàsic

Estàndard amb anuncis: 5,49€ al mes

Estàndard: 12,99 € al mes

Premium: 17,99 € al mes

Pla estàndard amb anuncis

Pla estàndard

Pla premium

Netflix España ha sorprès amb l'anunci de l'eliminació del seu pla bàsic per a nous subscriptors o aquells que volguessin canviar de model de subscripció, mentre que, de moment, ho ha mantingut per a aquells que ho contractaven en el passat. Una notícia de la qual ens assabentàvem en l'última presentació dels seus resultats financers i que es feia efectiva el 23 d'octubre.«La nostra prioritat immediata és desenvolupar la nostra filiació publicitària perquè Netflix es converteixi en una compra essencial per a anunciants», informava la plataforma en un document oficial. Alguna cosa que tindria a veure amb els bons resultats en el seu pla amb anuncis, suposant un 30% de les noves inscripcions en els 12 països en els quals s'ha implementat.D'aquesta manera, els plans i preus queden de tal forma a Netflix España:Presentat inicialment a Espanya com el pla bàsic amb anuncis, aquest model de subscripció es caracteritza per ser el més econòmic en la plataforma i anar acompanyat d'anuncis publicitaris abans o durant la majoria de les sèries i pel·lícules. Un pla que està disponible en aquests moments només a Alemanya, Austràlia, el Brasil, el Canadà, Corea, Espanya, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó, Mèxic i el Regne Unit.No obstant això, la plataforma adverteix que dins d'aquest pla «certs títols no estan disponibles a causa de restriccions de llicències i apareixen amb la icona d'un cadenat quan els cerques o et mous per Netflix». A més de la publicitat que acompanya la reproducció de les sèries i pel·lícules abans i durant el visionat, la resolució d'aquest pla és Full HD i permet l'emissió en simultani des de dos dispositius, encara que no existeix la possibilitat de descarregar contingut. Aquest últim punt sobre les descàrregues canviarà a partir del mes de novembre, com informava també la carta d'inversors.Amb una resolució de 1080p (Full HD), descàrregues dels seus continguts per poder gaudir sense connexió i la possibilitat d'una emissió simultània en dos dispositius, el pla estàndard ascendeix cinc euros respecte a l'opció anterior, amb un preu actual de 12,99 euros. Aquest es converteix ara en la subscripció bàsica per a aquells nous subscriptors que no vulguin pagar per veure publicitat. Després del canvi de política en els perfils compartits de Netflix, la companyia cobra un extra de 5,99 euros al mes a aquells subscriptors que no visquin en la mateixa llar en el qual s'ha contractat Netflix.Suposa la tarifa més cara disponible en Netflix per la qual els subscriptors poden gaudir de les sèries i pel·lícules del moment des de quatre dispositius simultanis. El preu ascendeix a 17, 99 euros, però també la millora de la qualitat de la imatge, amb una resolució en Ultra HD. En aquest cas, el nombre de dispositius per a descàrregues ascendeix fins a 6 i hi ha possibilitat d'àudio espacial.Igual que ocorren amb el pla estàndard, aquells que optin per l'opció més cara podran afegir subperfils amb les quals no convisquin. Això sí, per un preu addicional de 5,99 euros al mes per persona a Espanya. L'erradicació del pla bàsic suma una nova polèmica per a una plataforma que en els últims mesos ha hagut d'explicar la prohibició dels comptes compartits, les pujades de preus i la cancel·lació de sèries amb grans fandoms.