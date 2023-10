Les forces terrestres israelianes arriben als afores de la ciutat de Gaza

Les forces terrestres israelianes han arribat als afores de la ciutat de Gaza després d'haver avançat des de l'est de la Franja, on s'han dirigit cap a l'interior, segons informa 'Al Jazeera' i el diari israelià 'Haaretz'. Tot citant testimonis, apunten que els tancs israelians han arribat a la carretera que creua la Franja de nord a sud. El portaveu militar israelià, Daniel Hagari, ha informat aquest dilluns que el pla per atacar la Franja està «avançant gradualment» segons estava previst i ha indicat que les forces israelianes estan desplegades al nord d'Israel i preparades per actuar en qualsevol dels escenaris.



En les darreres hores, Israel també ha confirmat que ha atacat 600 objectius en un sol dia, entre ells «magatzems d'armes, amagatalls, reunions d'agents de Hamàs i posicions antitancs». El ministeri de Salut de Gaza ja ha elevat a més de 8.000 la xifra de morts pels atacs israelians.L'exèrcit israelià ha enviat més tropes després que dissabte anunciés que havia entrat en una «nova fase» de la guerra a la Franja de Gaza, on ha intensificat els bombardejos. També continuen els enfrontaments a la frontera amb el Líban, on les milícies de Hesbol·là han disparat projectils cap a territori israelià. A Cisjordània, el ministeri de Salut de l'Autoritat Palestina ha informat que les tropes israelianes han matat almenys quatre palestins durant la nit.