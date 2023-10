Desenvolupen una nova teràpia per al càncer de pròstata resistent al tractament

Aquesta malaltia és la més comuna entre els espanyols i la tercera més letal

Actualitzada 30/10/2023 a les 18:49

Una estratègia per a altres tumors

El càncer de pròstata és el més freqüent entre els homes d'Espanya i el tercer més letal en ells. En molts casos, especialment si es detecta a temps, el pronòstic és bo; no obstant això, en altres instàncies pot no respondre al tractament.Particularment, el càncer de pròstata metastàsic resistent a la castració és un tipus de càncer de pròstata avançat que ja no respon a les estratègies disponibles i que s'ha estès a altres parts del cos. El seu temps de supervivència mig estimat és d'entre nou mesos i tres anys.Ara, un grup d'investigadors de l'Institut per a la Recerca del Càncer de Londres (Regne Unit) ha publicat un estudi en el prestigiós mig científic Nature en el qual descriuen com la resistència al tractament d'aquesta mena de càncer pot ser revertida en alguns pacients mitjançant un innovador mètode que impedeix que els glòbuls blancs (cèl·lules immunes de la sang) siguin 'segrestats' pel tumor i atretes cap a ell.Segons expliquen en el portal de notícies sobre salut Medical News Today, en molts càncers les cèl·lules mieloides (cèl·lules precursores dels tres tipus de glòbuls sanguinis, incloent-hi els glòbuls blancs) són 'atretes' cap als tumors i estimulades perquè produeixin citocines (substancies senyalitzadores del sistema immune) que, al seu torn, atreuen més cèl·lules mieloides als tumors. D'aquesta manera, són 'enganyades' perquè donin suport al creixement, la divisió i la supervivència del tumor. Fins i tot, aquestes cèl·lules 'segrestades' poden enviar senyals a la medul·la òssia (la principal 'fàbrica' de cèl·lules sanguínies) per a 'reclutar' més cèl·lules sanguínies, amplificant encara més aquest procés.El nou sistema es basa en un fàrmac que bloqueja l'atracció de cèl·lules mieloides al tumor, evitant així les seves activitats favorables a aquest. El medicament es va provar en 21 participants, dels quals cinc van respondre positivament reduint la grandària del tumor fins a un 30%, disminuint els nivells circulants en sang de l'antigen específic de la pròstata (un marcador important d'aquests càncers) o amb un descens en la sang dels nivells de cèl·lules tumorals circulants en la sang.Un aspecte interessant és que, atès que aquest procés de reclutament de cèl·lules mieloides es produeix en diversos tipus de càncer diferents, resulta possible que la mateixa estratègia es pugui emprar per a combatre altres tumors diferents.Cal recalcar no obstant això que no es tracta d'un enfocament curatiu, sinó d'un que més aviat persegueix augmentar el temps que el càncer es manté sota control i, d'aquesta manera, amb potencial per a allargar la supervivència dels pacients.En l'actualitat, no hi ha cura per al càncer de pròstata resistent a la castració. Les estratègies terapèutiques disponibles, que inclouen enfocaments com la radioteràpia, la quimioteràpia, la teràpia hormonal o la immunoteràpia persegueixen millorar la qualitat de vida dels pacients i prolongar la seva supervivència en la mesura del possible.