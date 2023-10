Barcelona: Detenen un exsotsinspector dels Mossos després d'un accident de trànsit

L'exsotsinspector dels Mossos hauria patit un sinistre mentre escapava d'un control policial

Actualitzada 30/10/2023 a les 18:04

La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha detingut un exsotsinspector dels Mossos d'Esquadra després d'un accident de trànsit al municipi. Els fets van tenir lloc a mitjans d'octubre. Ho ha avançat 'El Caso' i ho ha pogut confirmar l'ACN.Fonts d'Interior han explicat que l'home ja no exerceix de mosso però treballa com a tècnic de suport no policial (TSNP). Des de l'Ajuntament confirmen que se l'investiga per un conflicte de trànsit. Segons ha apuntat el mitjà, el detingut hauria patit un sinistre mentre escapava d'un control policial. Dues patrulles de la Guàrdia Urbana de la localitat l'haurien arrestat i l'home hauria donat positiu en alcohol.