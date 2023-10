Almenys quatre ferits de bala en incidents en superclàssic del futbol paraguaià

Un dels ferits, de 27 anys, es troba en teràpia intensiva després de rebre l'impacte d'un projectil a la pelvis

Almenys quatre persones, entre elles un policia, van patir ferides de bala en diferents enfrontaments entre seguidors de l'Olímpia i del Cerro Porteño, que diumenge van igualar 0-0 en una nova edició del superclàssic del futbol paraguaià, segons han informat dilluns fonts de la Policia Nacional.Un dels ferits, de 27 anys, es troba en teràpia intensiva després de rebre l'impacte d'un projectil a la pelvis mentre departia amb seguidors de l'Olimpia hores abans del partit.El cap de la Comissaria Sisena d'Asunción, Reinaldo Tellez, va declarar que uns cinc vehicles van arribar al lloc on hi havia els seguidors de l'Olimpia i des d'un es van fer trets.L'agressor presumptament vestia samarreta del Cerro Porteño, va assegurar el cap policial.Tres persones més van resultar lesionades en un xoc entre seguidors de Cerro Porteño i policies ocorregut hores després del partit.En els fets va rebre un impacte de bala en una mà un agent de la policia antiavalots, així com dos integrants de la barra de Cerro PorteñoEl cap de la Comissària Quarta, Daniel Tellez, va informar que el policia està estable en un hospital d'aquesta institució, on serà sotmès a una cirurgia.A més, ha indicat que els altres dos ferits han patit impactes de bala a l'abdomen.Un d'ells, va afegir Tellez, roman en observació a l'Hospital del Barri Obrer d'Asunción i l'altre va ser traslladat a l'Hospital del Trauma, també de la capital.