Almenys 60 detinguts en disturbis a l'aeroport de la república russa del Daguestan

Una munió va prendre la infraestructura a la recerca d'israelians i jueus que arribaven en vols procedents de l'orient mitjà

Actualitzada 30/10/2023 a les 17:10

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Almenys 60 persones han estat detingudes i més de vint van resultar ferides a l'aeroport de Majachkalà, la capital de la república russa del Daguestan, de majoria musulmana, on aquest diumenge una munió es va llançar a la recerca d'israelians i jueus segons han informat avui les autoritats locals .Entre els ferits hi ha nou policies, dos dels quals van haver de ser hospitalitzats, segons el departament del Ministeri de l'Interior per al districte federal Caucas nord, que va afegir que han estat identificats més 150 participants als disturbis.Centenars de persones van prendre l'aeroport i la pista d'aterratge després de crides a canals de Telegram a anar a l'aeroport davant l'arribada de vols procedents d'Israel i a revisar els vols i automòbils a la recerca d'israelians i jueus en protesta pel conflicte entre Israel i el braç armat del grup islamista Hamàs.D'acord amb mitjans russos com Echo del Daguestan, la torba va cridar consignes antisemites i «Allahu Akbar» (Al·là és gran). També es van sentir trets.Alguns van córrer cap a la pista d'aterratge i van intentar pujar a un avió que havia arribat de Tel Aviv, segons vídeos difosos a les xarxes socials.Les forces de seguretat van aconseguir aclarir després de diverses hores de disturbis l'aeroport.«Els metges estan tractant a hospitals deu víctimes de l'incident a l'aeroport de Majachkalà», va assenyalar el Ministeri de Salut del Daguestan, segons l'agència TASS. Dues estan en estat crític i deu més han patit ferides menors.L'Agència Federal de Transport Aeri va ordenar inicialment el tancament de l'aeroport fins al 6 de novembre que ve, però després va indicar que la mesura regirà només fins demà dimarts.El govern del Daguestan ha obert un centre operatiu les 24 hores del dia i mobilitzat tots els departaments.El governador de la república, Serguei Melikov, va escriure al seu canal de Telegram que «les accions dels que es van reunir avui a l'aeroport de Majachkalà són una greu violació de la llei.»«Tots els daguestanesos s'identifiquen amb el patiment de les víctimes de les accions de persones i polítics injustos i resen per la pau a Palestina. Però el que va passar al nostre aeroport és indignant i hauria de rebre una avaluació adequada per part de les forces del ordre! ¡I això definitivament es farà!», va indicar.La comissionada de Drets Humans de Rússia, Tatiana Moskalkova, ha afirmat que «els esdeveniments a l'aeroport tenen clarament com a objectiu incitar a l'odi ètnic i poden conduir a greus violacions dels drets humans».«L'objectiu és desestabilitzar la pau civil a Rússia. En aquests temps difícils, insto els ciutadans del Daguestan a no sucumbir a les provocacions i a seguir estrictament la llei i les crides de les autoritats de la República», va recalcar.