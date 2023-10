Valtònyc aterra a Palma després de l'exili: «He comès errors però no me'n penedeixo, he après i ha valgut la pena»

El raper mallorquí ha estat rebut per amics i familiars cinc anys i mig després de fugir a Bèlgica per evitar la presó

Actualitzada 29/10/2023 a les 11:40

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha arribat aquest diumenge a les 9 del matí a l'aeroport de Palma, després d'estar cinc anys i mig exiliat a Bèlgica per evitar complir tres anys i mig de presó per amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. Després de confirmar-se divendres al migdia que la pena havia prescrit, Valtònyc va sortir en cotxe de Bèlgica la matinada de divendres a dissabte. Aquest dissabte al vespre va arribar a Barcelona i aquest diumenge ha agafat un avió en direcció a la seva terra. Un cop aterrat i després d'abraçar-se amb amics i familiars ha admès haver comès «errors», però diu que no és moment de penedir-se'n i que «ha valgut la pena».



El músic ha estat rebut amb crits d'alegria, plors d'emoció, senyeres i pancartes. Ha admès que l'exili ha estat «dur», però ha suposat un creixement com a persona i com a professional. Ha valorat sobretot la «xarxa d'amics» que ha fet i també l'estima de la seva família. Per això, ara vol gaudir de parents i amics, del menjar i de l'aire illenc.