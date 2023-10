Pugen un 38% en quatre anys les activacions del Codi ictus

En el marc del dia mundial de la dolència, Salut recorda la importància de trucar al 112 davant d'una sospita de cas

Actualitzada 29/10/2023 a les 11:53

Les activacions del Codi ictus de Catalunya han pujat un 38% els últims quatre anys, de 6.324 el 2018 a 8.726 l'any passat, segons dades del Departament de Salut. El Govern subratlla que, d'aquesta manera, cada any augmenta també el nombre de persones tractades amb celeritat en la fase aguda d'aquesta malaltia, que el 2022 va afectar 13.446 persones.



Les dades

Gràcies als tractaments actuals i a l'actuació ràpida en els primers minuts o hores, actualment el 55% dels afectats poden tornar a fer una vida independent i satisfactòria al cap de tres mesos. El Codi ictus és un protocol d'actuació urgent a Catalunya que coordinen el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el telèfon 112 per identificar ràpidament casos d'aquesta dolència.L'ictus, la malaltia neurològica amb major impacte en la franja d'edat entre els 40 i els 50 anys, és una alteració brusca de la circulació de la sang al cervell, produïda pel taponament o trencament d'una artèria, que impedeix que arribi sang a una part del cervell i, per tant, fa que les cèl·lules cerebrals acabin per morir.La mortalitat s'ha reduït en els últims anys i en paral·lel augmenta la possibilitat de recuperació. Gràcies als tractaments actuals i a l'actuació ràpida en els primers minuts o hores, actualment el 55% dels afectats poden tornar a fer una vida independent i satisfactòria al cap de tres mesos, el 35% dels pacients tenen seqüeles físiques o cognitives limitants i la mortalitat se situa en el 15% dels casos al cap dels tres mesos que s'hagi produït l'ictus.Atesa la importància de la reacció ràpida i coincidint amb el Dia Mundial de l'Ictus, el 29 d'octubre, el Departament de Salut fa una crida a la població a trucar ràpidament al telèfon 112 en cas de trobar-se davant d'un possible cas de la dolència.El nombre d'activacions del Codi ictus ha experimentat un creixement progressiu i sostingut en els darrers anys a Catalunya. El 2018 es va activar 6.324 cops, l'any següent 6.874, el 2020 en van ser 7.617, el 2021 8.402 i el 2022 8.726.Per regions sanitàries, l'any 2022 es van activar 2.674 codis a Barcelona ciutat; 1.518 a la regió d'emergències Metropolitana Sud; 934 a la Nord; 773 al Vallès Occidental i Oriental; 491 a la Catalunya Central; 712 a la Regió Sanitària de Girona; 654 a la regió Lleida-Pirineu; 699 al Camp de Tarragona, i 260 a les Terres de l'Ebre.L'any 2021 van ser 2.673 a Barcelona ciutat; 1.554 a la regió metropolitana Sud; 889 a la Nord; 766 al Vallès Occidental i Oriental; 458 a la Catalunya Central; 692 a la Regió Sanitària de Girona; 703 al Camp de Tarragona; 453 a Lleida-Pirineu, i, finalment, 210 a les Terres de l'Ebre.Pel que fa a les xifres de la malaltia, 13.446 persones van ingressar a l'hospital l'any 2022 per un ictus a Catalunya, de les quals 7.215 homes (el 53,4%) i 6.231 dones (el 46,6%). El 70% dels casos van afectar persones de 65 anys o més, però també n'hi va haver 498 en persones menors de 40 anys i 3.072 en persones d'entre 40 i 65 anys. N'hi va haver 18 en menors d'edat.