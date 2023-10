Mor l'estrella de la sèrie 'Friends' Matthew Perry als 54

Segons fonts policials, Perry va ser trobat mort en un jacuzzi a la seva casa a Los Angeles

Actualitzada 29/10/2023 a les 10:34

Perry i l'èxit de 'Friends'

Del tennis a ser una estrella de Hollywood

L'actor Matthew Perry, conegut per interpretar Chandler Bing a la popular sèrie Friends, va morir ahir als 54 anys, van avançar diversos mitjans nord-americans.El diari Los Angeles Times assenyala, citant fonts policials, que Perry va ser trobat mort en un jacuzzi a la seva casa a Los Angeles. Les autoritats van anar al seu domicili cap a les 16.00 hora local (23.00 GMT) i allà el van trobar inconscient, assenyala el diari.Per la seva banda, Warner Bros. Television ha dit avui en un comunicat que l'estudi encarregat de Friends estava «devastat» després d'assabentar-se de la mort de Perry. «El nostre cor està amb la seva família, els seus éssers estimats i tots els seus fans», va dir Warner Bros. Televisió a X (abans Twitter).Perry va participar en els més de 200 episodis juntament amb la resta d'«amics», interpretats per Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc i David Schwimmer, que vivien al barri novaiorquès de West Village.Tot i que a la vida real Perry era considerat un sex symbol, a la petita pantalla encarnava un gerent d'adquisicions d'IT, a qui costava trobar una núvia, sobretot, en comparació del seu company de pis, Joey Tribbiani (encarnat por LeBlanc).L'elenc de la sèrie sempre va destacar que eren molt bons amics també quan les càmeres estaven apagades i va ser pioner en convèncer l'estudi perquè les pagués a tots el mateix sou.Al mateix temps que feia riure l'audiència de Friends, Perry es va enfrontar a la seva addicció a diverses drogues ia l'alcohol, com va relatar el 2022 al seu llibre Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.A la seva obra, a més, va escriure que va ser ingressat a centres de rehabilitació 16 vegades, que només va actuar sobri la novena temporada i que va ser el seu col·lega Aniston la primera que es va preocupar per la seva salut, ja que, malgrat que no li havia comentat res a ningú, ella es va adonar de la seva addicció.Perry, fill d'una periodista canadenca i un actor nord-americà, va néixer a Massachusetts (EUA), però va créixer a Ottawa, Ontario, on es va convertir en un dels tennistes juvenils més ben classificats del Canadà, segons la seva biografia a IMDb.Amb 15 anys es va mudar a Los Angeles, on va començar a actuar al teatre de la seva escola i presentar-se a audicions. Va aconseguir el seu primer paper destacat a la sèrie Boys Will Be Boys (1987), on interpretava la versió jove de Charles Russell.També va actuar a Fools Rush In (1997), a Night in the Life of Jimmy Reardon (1988), She's Out of Control (1989) i Parallel Lives (1994), entre altres treballs.Un cop va aconseguir l'èxit amb Friends, va aconseguir un altre dels seus triomfs a la gran pantalla, juntament amb Bruce Willis, a la comèdia The Whole Nine Yards (2000), on va interpretar el veí d'un sicari.