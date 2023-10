Catalunya formarà 11.600 farmacèutics sobre productes menstruals reutilitzables

La iniciativa pot arribar a prop de 2,5 milions de dones i persones menstruants

Actualitzada 29/10/2023 a les 13:20

La Generalitat de Catalunya formarà prop d'11.600 farmacèutics sobre l'ús de productes menstruals reutilitzables, un programa que va començar divendres passat amb l'assistència de més de 300 professionals al primer curs presencial.Segons han informat el departament d'Igualtat i Feminismes i la delegació del Govern a Barcelona en una nota conjunta, el primer curs, que es va fer a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ha donat el tret de sortida a les formacions dirigides a equips de farmàcia per tot el territori català. Les properes setmanes, es replicarà la jornada de divendres a Tarragona, Girona ia la ciutat de Tortosa (Tarragona), i la formació seguirà disponible mitjançant una plataforma en línia.Les formacions tenen com a objectiu donar a conèixer el funcionament de la distribució dels productes, resoldre dubtes i reforçar les competències del personal farmacèutic a l'hora d'oferir informació sobre la menstruació i el cicle menstrual perquè acompanyin l'elecció dels productes. Als cursos, els farmacèutics tractaran temes sobre drets sexuals i reproductius i, més concretament, sobre «l'equitat menstrual» i l'ús de productes menstruals reutilitzables.El Govern destaca que es tracta d'una mesura inèdita a escala internacional, que té com a objectiu garantir el dret a l'equitat menstrual, i que permetrà a les persones beneficiàries escollir entre una copa, unes calces menstruals o compreses de roba, segons les preferències. «Es tracta d'una acció única al món que situa Catalunya com a líder garantint el dret a l'accés igualitari als productes menstruals, a l'educació sobre el propi cos, i a la salut amb perspectiva de gènere», ha destacat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.«La mesura permetrà trencar els mites i els tabús sobre la regla que afecten el benestar i la salut de les dones, acabar amb la pobresa menstrual, generar un estalvi a les dones i famílies i fer-ho amb un compromís clar amb el planeta, amb productes sostenibles i reutilitzables», ha afegit la consellera.El Govern remarca que la informació personalitzada i l'assessorament de les farmàcies és clau per fomentar la divulgació i l'ús correcte d'aquests materials, especialment per les persones que els utilitzen per primera vegada. «Amb aquest projecte d'equitat menstrual, les farmàcies tenen l'oportunitat d'arribar a altres àmbits i tornar a demostrar la capil·laritat i accessibilitat de la xarxa farmacèutica en termes d'utilitat, proximitat i confiança a la ciutadania», ha expressat el president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya (CCFB) i del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi Casas Sánchez.Les farmàcies seran les encarregades durant el primer trimestre del 2024 de la distribució gratuïta i universal de productes menstruals reutilitzables a totes les dones i persones menstruants de Catalunya.