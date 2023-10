Valtònyc anuncia que «torna a casa» després de més de cinc anys d'exili a Bèlgica

El raper mallorquí agraeix l'acompanyament de l'expresident Puigdemont i té previst participar en un concert propalestí

Actualitzada 28/10/2023 a les 12:36

El raper mallorquí Valtònyc ha anunciat aquest dissabte a primera hora del matí que ha iniciat el camí de «tornada a casa», després d'estar prop de cinc anys i mig exiliat a Bèlgica per evitar el seu ingrés a presó per la lletra de les seves cançons.



La lluita en els jutjats

En una publicació a X, Josep Valtònyc assegura que «tornar sempre és la millor part de l'aventura». A més, dona les gràcies a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per haver-lo «acompanyat» i «ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa». En la mateixa publicació hi ha tres fotos de tots dos, una d'elles dins d'un cotxe. Puigdemont ha acompanyat el cantant durant un tros de l'inici de la tornada. El músic té la intenció d'anar a Barcelona i Palma.L'advocat de Valtòynic, Gonzalo Boye, ha explicat a l'ACN que el retorn a l'Estat espanyol el pot fer ara perquè la pena de tres anys i mig de presó per injúries a la corona, enaltiment del terrorisme i amenaces ja ha prescrit i s'han deixat sense efecte les ordres nacionals i europees de detenció i ingrés a presó.Per la seva banda, Puigdemont també ha fet una publicació: «Que tinguis un bon retorn a la teva terra, que és la nostra. Amb tu, Valtònyc, tots tornem una mica». «Gràcies per resistir un exili injust i acompanyar-nos sense defallir mai. Ha estat un honor compartir aquest viatge», conclou Puigdemont.El raper té previst participar aquest diumenge al vespre al festival Hip Hop per Palestina que es farà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona contra els atacs israelians a Gaza.Valtònyc lluitava des del 2018 als tribunals belgues contra l'ordre d'extradició a Espanya, que el demana per complir la condemna de tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. Un tribunal de primera instància va rebutjar l'entrega del cantant, una decisió després confirmada també pel Tribunal d'Apel·lació de Gant al desembre del 2021 en considerar que cap dels fets és punible a Bèlgica.Malgrat el rebuig d'Apel·lació a entregar el cantant, el cas va arribar a una instància més, a Cassació, arran d'un recurs de la fiscalia belga. L'alt tribunal va revisar la sentència d'Apel·lació i va ordenar repetir el judici en anul·lar la sentència relacionada amb les injúries a la corona. En la seva decisió en resposta a un recurs de la fiscalia belga, Cassació va criticar que Apel·lació digués que els insults de Valtònyc a la monarquia espanyola «no estan penalitzats en la legislació belga per cap altra disposició que no sigui la llei del 1847», que imposa penes de fins a tres anys de presó per injúries a la corona. «Tanmateix, no va examinar si els fets, tenint en compte la sentència del Tribunal Constitucional del 28 d'octubre del 2021, no són punibles amb els articles 275-277 i 444, 445, 448 i 449 del codi penal», apuntava.Els articles 275-277 del codi penal belga castiguen els insults contra funcionaris públics i figures constitucionals amb penes de fins a un mes de presó. Els altres articles fan referència als delictes de difamació i insults en general, penats amb fins a un any de presó i de dos mesos, respectivament. La justícia belga va acabar tenint en compte la sentència del Tribunal Constitucional belga d'octubre del 2021, que indica que les opinions crítiques contra institucions, personatges públics o el sistema constitucional d'un estat s'emmarquen en la llibertat d'expressió, tal com marca la jurisprudència d'Estrasburg.Finalment, el maig del 2022 la justícia belga va rebutjar l'extradició de Josep Miquel Arenas en no trobar cap delicte al codi penal belga equivalent al d'injúries a la corona pel qual va ser condemnat a l'Estat espanyol, ja que la resta ja s'havien descartat.