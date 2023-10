La companyia ha incrementat la seva oferta habitual a les línies més demandades, especialment en els moviments entre Madrid i el nord del país, el sud i el País Valencià

Actualitzada 28/10/2023 a les 12:47

Renfe oferirà més de 2,8 milions de places als seus trens AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant i Regionals per viatjar des d'aquest divendres fins diumenge que ve, 5 de novembre, coincidint amb el festiu de l'1 de novembre.Davant la creixent demanda de viatgers durant aquests deu dies, la companyia ha incrementat la seva oferta habitual a les línies més demandades, especialment en els moviments entre Madrid i el nord del país, el sud i el País Valencià.Renfe ha augmentat la seva oferta de places respecte a les habituals, sent el diumenge 5 el dia amb més reforços per a l'operació tornada.A les gairebé 970.000 places en trens AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity se sumaran les dels trens de servei públic de Mitja Distància convencional, prop d'1,9 milions de places entre els trens Avant i Regionals, facilitant la mobilitat dels viatgers durant aquests deu dies.Per la seva banda, la Confederació Espanyola de Transport en Autobús (Confebús) ha avançat que les empreses dedicades a aquest mitjà de transport també reforçaran els seus serveis des d'aquest cap de setmana fins dimecres que ve.