Quan cobren els pensionistes l'extra de Nadal i qui el rep

Els nous pensionistes del 2023 la cobraran íntegra si la pensió és anterior al 31 de maig

Actualitzada 28/10/2023 a les 20:10

Pensió per jubilació.

Pensió per incapacitat permanent.

Pensió per viduïtat i orfandat.

Pensió a favor de familiars.

S'acosta el final de l'any i els més de nou milions de pensionistes que hi ha a Espanya es preparen per cobrar ben aviat la paga extra de Nadal corresponent al 2023.Tal com recull el portal Notícias Trabajo, aquest pagament extraordinari de Nadal es cobra amb la mensualitat de novembre. La majoria d'entitats financeres efectuen aquest pagament entre els dies 23 i 25 de cada mes, i el mateix passa al novembre.Pel que fa al que s'ingressa, l'import és el mateix que el d'una paga normal. Així, per exemple, si un pensionista ingressa 1.500 euros al mes, a la mensualitat del novembre ingressarà 3.000 euros.Si els pensionistes han començat a cobrar la pensió aquest any 2023, rebran la paga íntegrament si van començar a fer-ho entre l'1 de gener i el 31 de maig.Si l'inici del cobrament és posterior, és a dir, entre l'1 de juny i el 30 de novembre, rebran una sisena part de la paga extra per cada mes que hagin estat com a pensionistes.No tots els pensionistes cobren l'extra de Nadal. Els que ho fan són aquests: