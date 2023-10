Mitma inaugura la renovació del Museu del Ferrocarril de Catalunya

La reforma s'ha finançat amb 3,4 milions d'euros del programa '2% Cultural'

Actualitzada 28/10/2023 a les 12:01

Rehabilitació d'una nau del museu del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, finalitzada el 2012.

Actuacions al museu del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú: nau pont-grua i càmeres de seguretat.

Obres del museu del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, finalitzada el 2020.

Actuacions al museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú: Museografia.

Rehabilitació de la Nau Gran del taller de reparacions de locomotores, l'edifici més antic del Museu, que data del 1881.

'Viatge en el Tren del Temps', nova exposició

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha realitzat, mitjançant l'aportació de 3,4 milions d'euros del programa 2% Cultural, la renovació i l'ampliació del Museu del Ferrocarril de Catalunya. L'equipament va ser inaugurat ahir pel secretari d'Estat, David Lucas, i, des d'avui, posa a disposició del públic un espai de 1.500 m2 per a la divulgació, promoció i posada en valor del transport per ferrocarril.La rehabilitació, recuperació i museografia de les naus històriques del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) s'articulen en cinc projectes:Aquestes accions són una mostra de «l'acció positiva en el patrimoni cultural d'aquest programa de Mitma», segons va expressar el secretari d'Estat, durant l'acte d'inauguració de l'actuació, que ha permès rehabilitar completament unes naus construïdes el 1881 i incorporades al Museu el 1999. En aquest acte també van participar els presidents de Renfe i Adif, Raül Blanco i María Luisa Domínguez.David Lucas s'ha mostrat convençut que aquesta inversió tindrà un impacte positiu en la promoció del turisme cultural i en la dinamització de l'economia local i que el museu es reforçarà com a referent nacional i internacional.El Museu, gestionat per la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, estrena la renovació amb l'exposició Viatge en el Tren del Temps, oberta al públic des d'avui, i coincidint amb la celebració del Dia del Tren i dels 175 anys del viatge del primer tren peninsular entre Barcelona i Mataró.Segons ha detallat el secretari d'Estat, el nou espai expositiu acull una col·lecció única de material ferroviari, que representa una part fonamental de la història i el desenvolupament com a societat. En concret, l'exposició permanent proposa un recorregut des de l'alba fins a la posta de sol, amb parada a cinc estacions representatives de la xarxa catalana: des de la més emblemàtica, l'estació de França a Barcelona, passant per la intermodal de Sants i vorejant el mar per Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, fins a Tarragona.Els carrils per on discorre aquest recorregut, en paraules de David Lucas, són els de la divulgació del paper del ferrocarril des de la seva aparició, la complexitat de tot el sistema, el destacat rol dels seus professionals i la importància present i futura de la mobilitat sostenible. A més, ha assenyalat que la museografia d'aquestes naus ha estat dissenyada per mostrar de manera atractiva i propera la història del ferrocarril a Catalunya i la repercussió que el tren ha tingut en la innovació de les formes de vida, de treball, a la cultura o la tecnologia.Aquest Viatge en el Tren del Temps ha comptat amb la col·laboració de diferents experts ferroviaris i empreses del sector i s'hi poden contemplar un centenar d'objectes històrics, maquetes, més d'una desena de recursos audiovisuals, una vintena de monitors interactius, una sala immersiva o un espai de realitat augmentada, que revela com el ferrocarril va revolucionar les nostres vides als segles XIX i XX, el seu protagonisme en els canvis socials, culturals i tecnològics, i la seva projecció cap al futur com a element de mobilitat sostenible.D'altra banda, la Fundació de Ferrocarrils ha coordinat la sortida d'un tren commemoratiu que ha tingut lloc aquest matí, on es rememorarà el viatge del primer tren peninsular entre Barcelona i Mataró. Com va passar fa 175 anys, el comboi ha sortit de l'Estació de França, a Barcelona, per arribar a Mataró, on es pot visitar l'única rèplica que hi ha d'aquella primera màquina de vapor, la locomotora Mataró, cedida per a l'ocasió pel Museu del Ferrocarril de Catalunya.